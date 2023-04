Iz avtomobila ukradli kuverto z 11.000 evri

V Lignanu je 70-letna turistka, avstrijska državljanka, karabinjerjem včeraj prijavila tatvino denarja. Iz parkiranega avtomobila so ji v minulih dneh tatovi odnesli kuverto z 11.000 evri v bankovcih po 200, 100 in 50 evrov. Odložila jo je na sedež. Svojo toyoto aygo je nato parkirala pod bivališčem in jo pozabila zakleniti, je povedala. Ko se je vrnila, kuverte ni bilo več. Tatovi so odšli, ne da bi pustili sledu. Karabinjerji preiskujejo dogodek. Ženska je bila v Lignanu na nekajdnevnem oddihu.