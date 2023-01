Iz pripora v terapevtski skupnosti končal v zapor

Karabinjerji iz Vidma so minuli četrtek zvečer po večurni iskalni akciji prestregli 32-letnega moškega, ki je v popoldanskih urah pobegnil iz terapevtske skupnosti v kraju Reana del Rojale in ga aretirali. Tam je bil v priporu zaradi več kaznivih dejanj, ki jih je storil na račun oseb in premoženja.

Moški je ob 13.30 zbežal z avtomobilom, ki je bil parkiran na dvorišču stavbe, s katerim je trčil v vhodna vrata in jih podrl. Začela se je iskalna akcija, pri kateri so sodelovale vse razpoložljive patrulje karabinjerjev, saj so ocenili, da gre za nevarno osebo. Ob 18.30 je Videmčanka karabinjerje obvestila, da ji je moški ukradel avtomobil, nekaj ur kasneje pa jih je občan iz Basiliana obvestil, da mu je moški poskusil ukrasti avto. Kasneje je nameraval vdreti, toda brezuspešno, v stanovanjsko hišo. Karabinjerji so ga kmalu zatem zasačili na polju in ga aretirali. Prepeljali so ga v videmski zapor.