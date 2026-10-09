Iz Trsta nova odkritja za tragedijo Vajonta

Tragedijo v Vajontu na meji med Venetom in Furlanijo Julijsko krajino, kjer je ogromen vodni pljusk oktobra leta 1963 ubil skoraj dva tisoč ljudi, je povzročil dvodelni podor. Do tega zaključka je prišla raziskovalna strokovna ekipa pod vodstvom Državnega zavoda za oceanografijo in geofiziko (OGS) s sedežem v Trstu. Z gore Toc ni zdrsnil samo en podor, plaz je bil namreč sestavljen iz dveh delov, mehkejše glinene podlage in tršega vrhnega dela. Ugotovitev vsekakor ne zmanjšuje velikih in dokazanih odgovornosti človeka, v tem primeru družbe Sade, pri tej tragediji.

Zavod OGS je v ekipi raziskovalcev zastopal Massimo Giorgi. Skupaj z geofizikom Federicom Fischangerjem in Robertom Francesejem z Univerze v Parmi je opravil tridimenzionalno rengentsko rekonstrukcijo podzemlja na območju gore Toc. Gibanje pobočja so zaznali pred katastrofo, vendar takratna tehnologija ni pravilno ocenila hitrosti in dinamike usodnega plazu.

Študijo, ki iz znanstvenega vidika predstavlja pravi podvig, so predsinočnjim predstavili v sprejemnem centru Erta in Cassa, ki je, poleg Longaroneja, plačal velik davek pri Vajontu. Župan Antonio Carrara je podčrtal, da je sodobna tehnologija prispevala nove ugotovitve pri ugotavljanju vzrokov tragedije, »kar ne zmanjšuje trpljenja žrtev in njihovih svojcev ter tudi ne odgovornosti tistih, ki so vedeli, a niso ukrepali.«