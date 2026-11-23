Promet na štiripasovnici od Kopra proti Bivju je v petek pozno popoldne zaradi nenavadne nesreče povsem obstal, nastajali so daljši zastoji, poročajo Primorske novice. Voznika fiata, ki je povzročil nesrečo, v kateri sta bila udeležena še voznika tovornega vozila in avtobusa, policisti še iščejo. Po nesreči je odpeljal. Na srečo se nihče od potnikov na avtobusu ni poškodoval.

Policiste so o nesreči na štiripasovnici od Bertokov proti Ljubljani, pri odcepu za Italijo, obvestili v petek ob 17.45. Ker je avtobus skoraj dobesedno zaprl vozna pasova, je promet obstal, vozniki pa so ustvarili reševalni pas. Po pričevanju očividcev je po trku avtobus obrnilo prečno čez oba vozna pasova.

Po prvih podatkih policistov se je nesreča zgodila zaradi ravnanja voznika osebnega avtomobila fiat punto. Po glavni cesti (prejšnji hitri cesti) je peljal proti Bivju. Ko je pripeljal do razcepa Bivje, kjer se cesta odcepi proti Škofijam in Dekanom, je naletel na delovno zaporo desnega prometnega pasu. Vse kaže, da ga je nekaj zmedlo in je avto nepravilno ustavil, namesto da bi po levem pasu peljal naprej. 38-letni državljan BiH, ki je s tovornim vozilom peljal za puntom, je zmanjšal hitrost in pravočasno ustavil. Za njima je z avtobusom pripeljal 54-letni makedonski šofer, ki pa ni pravočasno opazil, kaj se je dogajalo pred njim, zato je sunkovito zavrl.

Pri tem je avtobus zaneslo, trčil je v prometno signalizacijo in obstal, so sporočili s koprske policijske uprave. Voznik punta pa je po trku avtobusa odpeljal naprej. Na avtobusu je bilo več potnikov, ki pa se ob naglem zaviranju in zanašanju niso poškodovali. Policisti voznika punta še iščejo in preiskujejo okoliščine prometne nesreče, ob tem preverjajo tudi sum kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Promet so delno sprostili okoli 18.30.