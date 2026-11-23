Podžupan Občine Devin - Nabrežina Mitja Petelin je v petek nastopil v Antalyi v Turčiji v okviru konference Združenih narodov o podnebnih spremembah COP 31. Besedo je imel na srečanju, ki je bilo posvečeno vlogi manjših skupnosti v boju proti globalnemu segrevanju.V svojem prispevku z naslovom How a small municipality builds climate resilience, from the Karst to the sea (Kako majhna občina gradi podnebno odpornost, od Krasa do morja) je Petelin predstavil ukrepe devinsko-nabrežinske občine s pomočjo programov čezmejnega sodelovanja.Izhajajoč iz obsežnega požara, ki je julija 2022 prizadel Kras na obeh straneh meje med Italijo in Slovenijo, je podžupan poudaril, da »občina z nekaj tisoč prebivalci ne more sama obvladovati tveganja takšnih razsežnosti: ogenj ne pozna meja, zato se tudi preventiva ne sme ustaviti na meji«.

»Varovanje ekosistemov je ključnega pomena, vendar zaščita brez vzdrževanja povzroči ravno nasproten učinek. Na območjih Natura 2000, kjer nihče ne skrbi za gozd, se kopiči gorljiv material. Zato stavimo na kmete, živinorejce, lovce in jusarje, ki že stoletja upravljajo kraške gozdove in pašnike, pa tudi na finančno podporo kmetijsko-gozdarsko-pašnim dejavnostim, ki brez prispevkov težko preživijo,« je poudaril Petelin.

Podžupan je tudi omenil ukrepe, ki so namenjeni obalnemu pasu in mobilnosti. Spomnil je na nakup nove premične zapornice, financirane prek projekta Karst Adapt za zaščito obale, sprejetje Načrta za trajnostno urbano mobilnost ter pristop k memorandumu COP31 Bike Ride, katerega cilj je spodbujanje vsakodnevne uporabe kolesa in kolesarskega turizma za blaženje podnebnih sprememb.