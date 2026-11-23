Izolski in piranski policisti so prijeli dva večkratna storilca premoženjskih kaznivih dejanj, ki sta delovala na območju Kopra, Izole in Pirana. Oba sta trenutno v priporu.

Policisti Policijske postaje Piran so minuli petek prijeli 35-letno osumljenko iz Pirana, večkratno storilko premoženjskih kaznivih dejanj, ki je utemeljeno osumljena storitve več kaznivih dejanj, med drugim velikih tatvin na posebno predrzen način, velike tatvine z vlomom in tatvin v različnih trgovinah na območju Pirana, Portoroža, Izole in Kopra.

Z intenzivnim zbiranjem obvestil in preiskovalnimi aktivnostmi so policisti ugotovili, da je osumljenka v letu 2026 na območju Policijske postaje Piran izvršila sedem kaznivih dejanj, na območju Policijske postaje Izola dve, na območju Policijske postaje Koper pa še dvanajst kaznivih dejanj. Poleg tega so jo policisti obravnavali tudi zaradi več kot deset tatvin, ki so bile zaradi manjše vrednosti obravnavane kot prekrški, so sporočili s koprske policijske uprave.

Isti dan so policisti Policijske postaje Izola k preiskovalni sodnici privedli tudi 26-letnega večkratnega storilca kaznivih dejanj. Osumljen je storitve velike tatvine, tatvine in roparske tatvine ter več kot dvajsetih drugih tatvin manjših vrednosti, ki so bile obravnavane kot prekrški. Tatvine je izvrševal na območju Kopra, Izole in Pirana.

Informacije občanov so v številnih primerih ključne pri odkrivanju kaznivih dejanj, povezovanju posameznih primerov in izsleditvi storilcev. Zato policisti pozivajo k medsebojni pozornosti in sodelovanju v lokalnem okolju. Vsako koristno informacijo lahko občani sporočijo na interventno številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali anonimno na številko 080 1200, so še dodali na koprski policijski upravi.