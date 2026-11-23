Danes in večji del jutrišnjega dne bo prevladovalo stanovitno in marsikje precej sončno vreme. Po sinočnjem odhodu vremenske fronte se je zračni tlak prehodno utrdil in je na Tržaškem zapihala burja. Današnje jutranje temperature so bile nekoliko nižje od včerajšnjih.

V sredo bo naše kraje doseglo atlantsko ciklonsko območje. Vetrovi bodo že v torek zvečer obrnili od jugozahoda, od koder bo pritekal bolj vlažen zrak. Ponekod bodo že jutri zvečer in v noči na sredo prve padavine.

V sredo bo oblačno in deževno. Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okrog 1000 metrov, mestoma lahko tudi nekoliko nižje. Zapihala bo burja, temperatura se bo spuščala.

V četrtek bo oblačno, še se bodo pojavljale padavine. Meja sneženja se bo nad Slovenijo lahko marsikje spustila do nižin.

V petek bo povečini še oblačno, ponekod bodo možne manjše padavine. Hladneje bo. Čez dan se bo vreme postopno izboljšalo.

V soboto in nedeljo kaže na stanovitno in povečini sončno vreme. Razmeroma hladno bo.