V življenju novinarke RTV Slovenija Mirjam Muženič, dopisnice RTV Slovenija v zamejstvu, so se mnoge prelomnice zgodile decembra. Tudi v službo je šla zadnjič včeraj: na dvanajsti dan v decembru.

»Imela sem škrlatinko, bila sem en teden v postelji. Izrezala sem kartončke, si pisala vesti in se igrala novinarko, ki bere poročila.«

»Čim so bila poročila polna, je vedno letela Mirjam z njenimi zamejci. To je odnos Ljubljane do zamejcev.«

»Potem ko nekaj časa nisem mogla delati, sem v zamejstvu doživela tako podporo, da nisem mogla verjeti. Nastala je tudi peticija, ki jo je podpisalo 1400 ali 1700 ljudi, ne spomnim se. Podpisali so jo tudi tisti, ki so mi sprva ... Me zafrkavate, sem jih vprašala? Ne, daleč od tega, so mi rekli. Nisem verna, a tudi Dušan Jakomin je v svojem glasilu objavil poziv, da se časnikarka Mirjam Muženič mora vrniti na delovno mesto.«

»Ali pa Bazovica ... Vsako leto položijo 25 vencev, ki so že naslednjega dne suhi in gnili. Dajte raje en sam venec. Eden naj bo, pa ga bom tudi jaz nosila v srcu.«

»Z razumom grem z veseljem v pokoj. Komaj čakam. Nisem več mlada, nisem več primerna. Iz vaših vrst je prišlo, da sem kot peteršilj ... «

