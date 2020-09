Iz živalskega vrta umaknili papige, ki so preklinjale pred obiskovalci

Iz živalskega vrta Lincolnshire v Angliji so umaknili pet papig, ker so preklinjale pred obiskovalci. Afriške sive papige, ki so jih v park sprejeli avgusta, so se že ob sprejetju predstavile z bogatim zakladom kletvic, toda oskrbniki so menili, da se bodo teh besed vendarle odvadile. Stvar pa ni šla po načrtih, kajti papige so še naprej preklinjale, da bi s tem dosegle odziv ali dogovor. Če so bili obiskovalci šokirani ali so se smejali, so samo nadaljevale s svojim obnašanjem.

Čeprav je bilo nekaterim obiskovalcem to zelo zabavno, so papige raje umaknili, saj ob koncih tedna živalski vrt obiščejo številni otroci.

Oskrbniki upajo, da se bodo v kolonijah naučile različnih besed, so pa tudi zaskrbljeni, da ne bi tudi ostale papige začele preklinjati. Eden od oskrbnikov je izrazil bojazen, da mu ne bi ostalo 250 preklinjajočih ptic, s katerimi ne bi vedeli, kaj narediti.