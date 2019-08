Izdal jo je ... stožec

Stožeč je bil odločilen, da so policisti odkrili voznico pod vplivom alkohola. V Strunjanu je sinoči 61-letna domačinka z avtomobilom s stranske ceste pripeljala na glavno cesto, kjer so delavci zaradi barvanja vozišča postavili stožce. Ker ni mogla naprej, je izstopila iz vozila, da bi stožec umaknila. Pri tem pa se je spotaknila in padla ter obležala na cestišču. Na kraj so prihiteli koprski policisti, ki so ugotovili, da je vozila pod vplivom alkohola (0,86 mg/l). Odrejeno je bilo pridržanje, podali bodo obdolžilni predlog.