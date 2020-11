Izrael zahteva prepoved ustaškega pozdrava

Izraelski veleposlanik na Hrvaškem Ilan Mor je presodil, da je na Hrvaškem nastopil čas za popolno prepoved uporabe zloglasnega ustaškega pozdrava Za dom spremni. S tem se je diplomat odzval na incident, ki se je pred kratkim zgodil v Varaždinu, ko so neznanci spomenik iz opek, ki so jih delali taboriščniki v ustaškem koncentracijskem taborišču v Jasenovcu med drugo svetovno vojno, pomazali s kljukastimi križi in ustaškim simbolom. Pred kratkim so spomenik postavili v parku nasproti varaždinske sinagoge, ki jo obnavljajo.

Varaždin je bilo eno prvih hrvaških mest v času Neodvisne države Hrvaške, v katerem so ustaši izvajali rasne zakone, večino takratnih Judov iz tega mesta pa so poslali v različna ustaška in nacistična koncentracijska taborišča.

Hrvaški zakoni sicer prepovedujejo uporabo zloglasnega ustaškega pozdrava, a pravosodna praksa pri sodbah za tovrstne primere ni enotna, saj se je več primerov končalo z oprostilno sodbo. Vlada upošteva priporočila svojega sveta za spopadanje s posledicami nedemokratičnih totalitarnih režimov, da so pri uporabi ustaškega gesla mogoče izjeme ob spominskih slovesnostih, v katerih sodelujejo pripadniki nekdanjih paravojaških hrvaških obrambnih sil (HOS), ki so med nedavno vojno na Hrvaškem prav tako uradno uporabljali pozdrav Za dom spremni. Ustaško geslo je uzakonjeno tudi v uradnem grbu paravojaške milice HOS; to so bile vojaške enote, ki jih je organizirala skrajna desničarska Hrvaška stranka prava (HSP) v začetku vojne na Hrvaškem leta 1991.