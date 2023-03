Jadralni padalec strmoglavil po vzletu

Gorski reševalci iz Maniaga so posredovali skupno z reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in z gasilci pri Medunu na Pordenonskem, kjer se je ponesrečil jadralni padalec. Moški, 51-letni nemški državljan, je padel kmalu po vzletu z gore Valinis v karnijskih predalpah. Na kraj je priletel tudi reševalni helikopter, čigar zdravstveno osebje mu je nudilo najnujnejšo pomoč, nato so ga naložili v reševalno vozilo, s katerim so ga prepeljali v pordenonsko bolnišnico. Posredovanje se je zaključilo okrog 16.30.