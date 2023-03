Jadralni padalec utrpel pretres možganov

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zgodaj popoldne z reševalnim vozilom posredovali v Artegni na Videmskem, kjer se je poškodoval jadralni padalec. Med nekontroliranim naglim pristajanjem je padel in udaril z glavo. Poletel je z gore Cuarnan pri Guminu.

Moškemu, sicer italijanskemu državljanu, ki je vseskozi bil pri zavesti, so na kraju nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo. Poklicali so nato na pomoč reševalni helikopter. Z njim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov. Na kraju so bili tudi karabinjerji iz Tolmeča, ki preiskujejo vzroke nesreče.