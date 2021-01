Janša naposled le čestital Bidnu

Kot je navedel premier Janša, je Bidnu čestital »na popolnoma enak način in s podobno vsebino kot leta 2005 z iste funkcije takratnemu predsedniku« Georgeu W. Bushu ml. »Slovenija in ZDA sta bili zaveznici v Natu takrat in sta danes,« je še poudaril slovenski premier v tvitu.

Za radovedne: Predsednik @vladaRS @JJansaSDS je danes novemu predsedniku #ZDA @JoeBiden čestital ob zaprisegi na popolnoma enak način in s podobno vsebino kot leta 2005 z iste funkcije takratnemu predsedniku #GWBush -u. in sta bili zaveznici v @NATO takrat in sta danes.

Janša je bil sicer eden redkih voditeljev držav v svetu, ki že pred prisego Bidnu ni čestital za zmago na volitvah 3. novembra lani, na katerih je premagal Donalda Trumpa. Je pa pred tem razburil z dvema tvitoma, ko je Trumpa razglasil za zmagovalca, ko so se še šteli milijoni glasov, in še pred volitvami, ko je podprl Trumpa, za Bidna pa dejal, da bo v primeru zmage »eden najšibkejših predsednikov ZDA.«

Tudi po tem, ko je že bilo jasno, da je Biden zmagal, je Janša poobjavljal tvite Trumpa in njegovih podpornikov, da so bile na volitvah storjene številne nepravilnosti in da je bila Trumpu zmaga ukradena.

Bidnu je sicer že ob objavi volilne zmage čestital slovenski predsednik Borut Pahor, ki se je ob tem zavzel, da bi Slovenija in ZDA ostali prijateljski državi in trdni zaveznici. Pahor je čestitko ponovil tudi danes in Bidnu zaželel srečo.