Jedrske strokovnjake pričakali protestniki

Mednarodni kongres o jedrski energiji, ki poteka ta teden v portoroškem hotelu Bernardin, se je včeraj začel s protestno akcijo aktivistov okoljevarstvene organizacije Greenpeace Slovenija. Protestniki so uro pred začetkom konference pred vhod v hotel postavili tri rumene sode, sredi katerih so naslikali črn znak za radioaktivne snovi, s strehe hotela pa so razvili transparent, na katerem je pisalo »Jedrske pravljice, draga realnost«. Med govorom državnega sekretarja za nacionalni jedrski program Danijela Levičarja pa je aktivistka razpela transparent s sporočilom »Elite fantazirajo, ljudje plačujemo«.

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije vsako leto v Portorožu prireja mednarodno konferenco o jedrski energiji. V hotelu bo do petka 230 strokovnjakov z vsega sveta debatiralo o dosežkih jedrske znanosti in vlogi jedrske energije v prihodnosti. Luka Snoj , vodja odseka za reaktorsko fiziko na Institutu Jožef Stefan in predsednik programskega odbora konference, je dejal, da jedrske tehnologije ne smemo demonizirati, vse emisije v okolje in odpadke pa bi morali obravnavati po enako kot radioaktivne snovi.

Kot je povedala aktivistka Sara Kosirnik, ostaja največja neznanka financiranje novega reaktorja. Informacije o financiranju projekta naj bi bile namreč znane šele čez tri ali štiri leta, ko bodo padle zadnje investicijske odločitve. » Ob potencialni izvedbi projekta morajo biti državljanke in državljani zaščiteni pred kakršnimikoli finančnimi tveganji,« je bila jasna aktivistka in se navezala na Termoelektrarno Šoštanj, ki jo bo morala država z intervencijskim zakonom reševati z davkoplačevalskim denarjem.