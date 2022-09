Jesen bo dvakrat potrkala na vrata

Vreme se bo v bližnji prihodnosti dvakrat poslabšalo in bo mestoma že deloma zadišalo po jeseni. Vmes pa poletnih utrinkov ne bo manjkalo.

Prvo poslabšanje pričakujemo od četrtka. Ciklonsko območje se bo iznad Britanskega otočja pomikalo proti vzhodu in vplivalo tudi na vreme pri nas. Z jugozahodnimi tokovi bo pritekal vlažen in nestanoviten zrak.

Občasne padavine, ki bodo ponekod lahko vztrajne in vsaj mestoma tudi močne, se bodo pojavljale zlasti v četrtek in petek, tudi v soboto in nedeljo pa vreme še ne bo povsem stanovitno.

V ponedeljek se bo vremenska slika ob delni okrepitvi anticiklona prehodno izboljšala, že od prihodnjega torka ali srede pa pričakujemo prihod novega ciklonskega območja in bodo spet na vrsti oblaki in vsaj občasne padavine.

Danes in jutri bo še prevladovalo sončno vreme. Nekaj več nestanovitnosti s krajevnimi plohami in nevihtami bo zlasti v jutrišnjih popoldanskih urah v gorah.

V četrtek in petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, vmes bodo tudi plohe in nevihte. Nekoliko bolj sveže bo.

V soboto in nedeljo bo precej sonca, toda vremenska slika še ne bo povsem umirjena. Prevladovalo bo nezanesljivo vreme, mestoma bodo lahko zlasti v popoldanskih urah nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte. Spet bo nekoliko topleje.

V ponedeljek kaže na prevladujočo jasnino, že od torka pa se bo povečal vpliv novega ciklonskega območja. V torek se bo oblačnost povečala in se bodo ponekod že začele pojavljati padavine, vmes bodo krajevne plohe in nevihte. Od sredine prihodnjega tedna kaže na prevladujoče oblačno vreme z občasnimi padavinami. Vsaj občasna nestanovitnost naj bi se lahko zavlekla do konca tedna.