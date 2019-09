Jutri morje, od srede pulover

Jutrišnja nedelja bo kot nalašč za na morje. Prevladovalo bo sončno vreme z le občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo ob morju do okrog 27 stopinj Celzija, kakšno stopinjo več bomo namerili na Goriškem. Morje ima v Tržaškem zalivu 24 stopinj Celzija. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Sončno in za ta čas prijetno toplo vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek, medtem ko bo od torka subtropski anticiklon, ki se že več dni zadržuje nad nami, oslabel. Preko držav srednje Evrope se bo v torek pomikala hladna vremenska fronta, ki bo delno oplazila tudi naše kraje. Za njo bo od severovzhoda z burjo od srede začel pritekati precej hladnejši zrak. Ohladitev se bo stopnjevala v četrtek in petek. Ozračje se bo v primerjavi z današnjimi temperaturami proti koncu tedna v povprečju ohladilo za 8 do 10 stopinj Celzija.

V torek bo večji del dneva delno jasno do spremenljivo oblačno in povečini še suho vreme. Zvečer se bo oblačnost povečala. V noči na sredo se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma nevihte, temperatura bo padla. Zapihala bo burja. V sredo čez dan se bo vreme postopno izboljšalo. Najvišje dnevne temperature bodo povečini malo nad 20 stopinj Celzija.

Od četrtka do vključno sobote bo prevladovalo suho in povečini sončno vreme z le občasno zmerno oblačnostjo. Pihala bo burja. Temperatura se bo spuščala. Najvišje dnevne temperature bodo pod 20 stopinjami Celzija, ponoči pa se bo živo srebro ponekod spustilo do okrog ali pod 10 stopinj Celzija.