Zaradi asfaltiranja na Trgu Sansovino bodo v noči na torek, 30. aprila, zaprli predor Sandrinelli. Zapora bo trajala od ponedeljka, 29. aprila, ob 22. uri, do torka, 30. aprila, ob 5. uri in bo zaobjemala predor Sandrinelli, Trg Sansovino med Ulico Madonnina in predorom Sandrinelli in Ulico Silvio Pellico med Korzom in Trgom Goldoni ter predorom Sandrinelli.