Južna Tirolska v popolno odprtje

Na Južnem Tirolskem že danes odpirajo trgovine, v ponedeljek pa bodo odprli tudi bari in frizerski saloni. Tako je na sinočnjem zasedanju, ki se je zaključilo v nočnih urah, sklenil bocenski pokrajinski svet z veliko večino glasov (za je glasovalo 28 svetnikov, eden je bil proti in 6 vzdržanih). Sklep predvideva takojšen zagon gospodarskih dejavnosti in odprtje trgovin, industrijskih obratov ter obrtniških dejavnosti. V ponedeljek, 11. maja, bodo odprli frizerski in estetski saloni, gostinski lokali, bari, slaščičarne, sladoledarne ter muzeji in kulturne ustanove, vključno s knjižnicami in mladinskimi središči. Restavracije in bare bo lahko obiskalo toliko strank, kolikor je sedežev. Obiskovalci bodo morali biti oddaljeni vsaj 2 metra in bodo lahko ob mizah sedeli brez zaščitnih mask. Osebje pa bo moralo nositi zaščitne maske FFP2.

Od ponedeljka, 18. maja, bodo za polovico dneva odprli tudi jasli, vrtce in osnovne šole. Poskrbeli bodo za sočasen prihod zmanjšanega števila otrok oz. učencev. V ponedeljek, 25. maja, pa bodo lahko odprle tudi turistične dejavnosti.

Za vse omenjeno bodo veljala stroga zdravstvena pravila, od »socialnega distanciranja« oz. oddaljenosti vsaj 2 metrov med posamezniki do uporabe zaščitnih mask.

Minister za deželna vprašanja Francesco Boccia je v preteklih dneh »svetoval« bocenski pokrajinski upravi, naj za odprtje počaka 18. maj, stranka Südtiroler Volkspartei pa je tedaj zagrozila z odvzemom podpore vladi premierja Giuseppeja Conteja.