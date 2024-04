Za slovenske osnovne šole osem novih mest

Za osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji - Julijski krajini je razpisanih osem novih mest – štiri za reden in štiri za podporni pouk. To v okviru prvega razpisa za slovenske šole v okviru rednega natečaja italijanskega ministrstva za izobraževanje za zaposlitev več kot 30.000 šolnikov v Italiji v sklopu nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Razpis, ki ga je podpisal predstojnik Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK Igor Giacomini (le-ta je podpisal tudi dokument, ki prilagaja programe za izvedbo preizkušenj kandidatov za slovenske šole), je bil 11. aprila objavljen na spletni strani Deželnega šolskega urada, v kratkem bi ga morali objaviti tudi na nacionalnem portalu za zaposlovanje v javnem sektorju InPA. Od datuma objave na omenjenem portalu bodo imeli zainteresirani kandidati 30 dni časa za prijavo, kandidati bodo morali opraviti tudi pisno in ustno preizkušnjo.

Poleg pravkar objavljenega bi moral v prihodnjem tednu iziti še drug razpis, tokrat za slovenske prvo in drugostopenjske (nižje in višje) srednje šole, dodatna druga razpisa pa sta predvidena za letošnji september in za januar v prihodnjem letu. Drugače ministrski natečaj v sklopu NOO predvideva za slovenske šole 48 mest: poleg že omenjenih osmih mest za osnovne šole, od katerih sta dve namenjeni kandidatom, ki so na šoli poučevali vsaj tri leta, je tu še 40 mest za srednje šole, od teh 18 za prvostopenjske in 22 mest za drugostopenjske. Štiri mesta so tu namenjena kandidatom, ki so poučevali vsaj tri leta.