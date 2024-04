Kaj sta na prefekturi kosila Mattarella in Pahor?

Po podelitvi častnih akademskih nazivov na tržaški univerzi se je dan častnih doktorjev Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja nadaljeval na kosilu na tržaški prefekturi, kjer so ju pričakale deželne dobrote. Tja sta se, kot predvideva protokol, odpravila vsak s svojim avtomobilom, Mattarella pa je včeraj doživel pravi »dan aplavzov«. Italijanskemu predsedniku so namreč najprej ploskali študenti ob prihodu na univerzo. Ti so nato predsednika počakali vse do konca podeljevanja diplom, ko je množica študentov vstala v pozdrav predsedniku ter ga spet pospremila z dolgim ploskanjem. Mattarella je ob tem poskrbel za krajši ekskurz iz strogega protokola, saj se je mladim približal, da bi jih pozdravil, preden je zapustil univerzitetne prostore.

Na prefekturi so predsednika Sergia Mattarello, njegovo hči Lauro Mattarella, s katero je pripotoval v Trst, nekdanjega predsednika Boruta Pahorja, njegovo partnerico Tanjo Pečar in njunega sina Luko Pečar Pahor pričakali s kosilom, ki so ga pripravili učenci zavoda za poklicno usposabljanje IAL. Obrok se je začel z dobrodošlico iz kuhinje, hladno solato s tržaškimi sipami in šparglji iz Fossalona. Nadaljevali so z rižoto s škampi in ekstradeviškim oljem Tergeste, filejem kovača s kaprami in pirejem iz koromača, za sladki konec pa so postregli še s toplo tortico iz dateljnov in čokolade, ob kateri je bil sladoled s suhim sadjem.