Južni Tirolec in »prijatelj« Slovencev

V deželni svet sta bila izvoljena tudi Markus Maurmair (Bratje Italije) in Roberto Novelli (Naprej, Italija). Maurmair je bil rojen na Južnem Tirolskem in sicer v Brixnu, do pred kratkim je bil župan furlanske občine Valvasone Arzene pri Pordenonu. Predseduje skupščini furlanskih občin (ACLIF) in je torej zagovornik furlanščine in Furlanov. Za Primorski dnevnik ga je januarja 2020 intervjuval novinar Peter Verč.

V deželni parlament se vrača tudi Roberto Novelli, politik iz Čedada, ki ni ravno naklonjen Beneškim Slovencem, prej nasprotno. Kot deželni svetnik in nato kot poslanec v rimskem parlamentu je večkrat izkazal veliko nenaklonjenost Beneškim Slovencem.

Sodnik za predhodne preiskave na videmskem sodišču je na predlog preiskovalne sodnice Viviane Del Tedesco svojčas dokončno ovrgel prijavo, ki jo je novembra 2012 Novelli vložil proti odgovornemu uredniku Doma, msgr. Marinu Qualizzi, češ da je bil obrekovan v članku o znatnem krčenju sredstev, ki jih je v tistem letu italijanska vlada namenila slovenski manjšini. »Sodni postopek so arhivirali, kakor smo zahtevali od samega začetka, ker je bila Novellijeva prijava popolnoma neutemeljena. V komentarju, ki ga je Dom objavil 31. oktobra 2012, je šlo le za osnovano kritiko političnih stališč oziroma nasprotovanja slovenski manjšini s strani čedajskega deželnega svetnika,« je takrat sporočil Qualizzov odvetnik Carlo Monai.