Južnotirolski ne Berlusconiju

Južnotirolska ljudska stranka (SVP) nikakor ne podpira Silvia Berlusconija za predsednika republike. To je dal jasno razumeti njen vodja Philipp Achammer, za katerega mora biti predsednik »super partes« in imeti hkrati moralno integriteto. »S tem je že vse povedano«, je dodal južnotirolski politik. Za SVP morebitna uradna Berlusconijeva kandidatura torej sploh ne pride v poštev.

Da bi južnotirolska stranka utegnila podpreti vodjo stranke Naprej, Italija je pred Achammerjevo izjavo dal mogoče razumeti evropski poslanec Herbert Dorfmann. Dejal je, da je podpora Evropske ljudske stranke Berlusconiju normalna in logična, a očitno samo zato, ker je Naprej, Italija članica evropske družine sredinskih in demokrščanskih strank.

Predsednik bocenske pokrajinske uprave Arno Kompatscher je pred dnevi dejal, da bi bil premier Mario Draghi gotovo odličen predsednik države, a zaradi pandemije bi bilo boljše, da bi v tem trenutku ostal za krmilom vlade in njene zelo pisane politične koalicije. Kompatscher se je v imenu Južnih Tirolcev že večkrat javno zahvalil Sergiu Mattarelli za opravljeno delo in za stalno skrb, ki jo je s Kvirinala namenjal južnotirolski skupnosti in sožitju v bocenski pokrajini.