Kaj nam lahko Aljažev stolp po 130 letih še pove

Aljažev stolp na vrhu Triglava letos slavi okroglih 130 let. Župnik Jakob Aljaž ga je s petimi pomočniki postavil 7. avgusta 1895. Več o slovitem objektu lahko zvemo na razstavi Stolp nas gleda - 130 let Aljaževega stolpa v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, ki so jo ravnokar odpri v okviru 33. Aljaževih dni. Ta raziskuje zgodovinski, kulturni in simbolni pomen Aljaževega stolpa ter njegove preobrazbe skozi čas. Avtorica Natalija Štular si jo je zamislila kot dialog med preteklostjo in sodobnostjo.

Razstava, ki izpostavlja tudi množični obisk in množične pohode na vrh Triglava, zastavlja vprašanje, ali Aljažev stolp še vedno doživljamo kot simbol skupnosti ali kot osebno trofejo. Obiskovalce nagovarja k razmisleku, kaj jim stolp pomeni. Razstava ni stalna, naj bi pa ostala na ogled v Mojstrani dlje časa.