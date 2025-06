Kako do manj odpadne hrane v restavracijah

Društvo Ekologi brez meja je izdalo smernice za manj odpadne in več trajnostne prehrane v slovenskih restavracijah, ki jih je prevedlo tudi v angleščino. Pri pripravi teh sta med drugimi sodelovala tudi slovensko ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Slovenska turistična organizacija. Gre za osrednji rezultat projekta Krožnik 12.3.

Poleg več kot 30 konkretnih ukrepov za manj odpadkov so izoblikovali napotke za več lokalne, sezonske, ekološke in rastlinske prehrane v restavracijah in gostilnah.

Raziskava, ki so jo opravili v treh sodelujočih slovenskih restavracijah, je namreč pokazala, da se količine odpadne hrane, preračunane na gosta, gibljejo med 150 in 460 grami. S spremljanjem in merjenjem količin odpadne hrane so te zmanjšali med šest in 18 odstotkov odpadne hrane, so pojasnili.