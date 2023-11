Kdo je prikrival fojbe?

Za italijansko levico predstavljajo fojbe veliko zamujeno priložnost. O tem je prepričan pisatelj in novinar Corrado Augias, čigar mnenje deli nekdanji notranji minister iz vrst Demokratske stranke Marco Minniti. Dnevnik La Repubblica ju je povabil na soočenje o domovinskem čutu.

Sogovornika sta soglašala, da je levica, začenši s Komunistično partijo Italije (KPI), skoraj ves povojni čas pojem domovine prepustila desnici. Predvsem neofašistični stranki MSI, ki je navezanost na domovino spretno izkoriščala v volilne namene. Augias meni, da se je podobno dogajalo s fojbami, ki so po njegovem mnenju precej vezane na idejo domovine. »Fojbe je desetletja razglašala samo MSI. Levica, ki ni bila sposobna odmotati se od zmešnjave Titove Jugoslavije, je spet prepustila agitatorski desnici tako pomembno zgodovinsko in človeško vprašanje,« je poudaril Augius.

Res je, da italijansko javno mnenje dolgo ni poznalo fojb, kriviti za to samo komuniste in levico nasploh pa je skregano z resnico. KPI v Italiji ni bila nikoli na oblasti, kvečjemu je treba za prikrivanje resnice o fojbah, če lahko temu tako pravimo, odgovornost naprtiti predvsem povojni vladni garnituri pod vodstvom Krščanske demokracije (KD). Morda so v Rimu fojbe pometali pod preprogo z namenom, da bi prikrili fašizem in njegovo nasilno raznarodovalno politiko v naših krajih. Enako velja za zahodne italijanske zaveznike, ki se zaradi fojb niso hoteli zameriti Jugoslaviji.