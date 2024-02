Kdo naj presodi, če je bil Tito zločinec?

Kdo naj presodi, če je bil Tito vojni zločinec, da mu je zato treba odvzeti državno odlikovanje, kot zahteva desnica? Vprašanje je bilo predmet zelo ostre polemike, ki se je razplamtela v poslanski komisiji za ustavna vprašanja, kjer se je večina poslancev opredelila za preklic odlikovanja.

Bratje Italije in Liga predlagajo odvzem državnega priznanja vsem pokojnim odlikovancem, ki so zagrešili zločine proti človeštvu. Njihov zakonski predlog direktno ne omenja Tita, predlagatelji pa so v spremnem poročilu izrecno napisali, da je njihov cilj odvzem odlikovanja pokojnemu jugoslovanskemu predsedniku.

V komisiji so se vsi strinjali, da si vojni in drugi zločinci ne zaslužijo odlikovanja. Opomba opozicije, da kdo naj presodi, če so bili pokojni odlikovanci res zločinci, pa je sprožila jezno reakcijo nekaterih predstavnikov desnice. V zadevo so takoj vpletli fojbe in poslancem leve opozicije očitali, da želijo spet zanikati medvojne in povojne poboje.

Na zatožni klopi se je znašel tržaški poslanec Demokratske stranke Gianni Cuperlo. Prav on, ki je leta 1989 položil šop cvetja na bazovskem šohtu, skupaj s tovarišema tedanje KPI Nicom Costo in Stojanom, Spetičem. Cuperlo se tega dejanja ne kesa, čeprav je v tedanji partiji in med Slovenci naletelo na velike pomisleke.

V vroči debati je tržaški parlamentarec opozoril, da je državni odlikovanec med drugim še vedno Benito Mussolini ter da sta se predsednika Sergio Mattarella in Borut Pahor v Bazovici poklonila ne le žrtvam fojb, temveč tudi tam ustreljenim slovenskim antifašistom. Na to desnica namerno pozablja.