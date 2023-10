Kletem iz FJK in Slovenije 34 priznanj vodnika Slow Wine

Vinski vodnik Slow Wine je tudi letos podelil priznanja najboljšim kletem, ki so jih obiskali po vsej Italiji in nekaterih obmejnih območjih. Zelo dobro sta se izkazali Furlanija – Julijska krajina in Slovenija, ki sta skupaj prejeli kar 20 polžkov, 11 steklenic in 3 kovance. S polžki nagrajujejo vinogradnike, ki najbolje odražajo kvalitete gibanja Slow Food, s steklenicami pridelovalce, ki so pokazali odlično kakovost pri vseh predstavljenih vinih, s kovanci pa kleti z dobrim razmerjem med kvaliteto in ceno. Kar 50 čezmejnih različnih vin so tudi uvrstili v lestvico najboljših.

Polžka so prejeli kleti Borgo San Daniele, Burja, Gravner, Guerila, I Clivi, Edi Keber, Kristian Keber, Klabjan, La Castellada, Le Due Terre, Movia, Damijan Podversic, Ronco del Gnemiz, Ronco Severo, Roncùs, Simon di Brazzan, Skerk, Skerlj, Vignai da Duline in Zidarich.

Steklenico so podelili kletem Borut Blažič, Colle Duga, Mlečnik, Murva, Reia, Marco Sara, Marjan Simčič, Štemberger, Stroppolatini, Vie di Romans in Zaro 1348, kovanec pa kletem Borgo delle Oche, Visintini in Zorzon.

Vodnik je od danes na voljo v knjigarnah in v spletni trgovini Slow Food Editore. Pri izbiri najboljših je sodelovalo kar 200 strokovnjakov iz vseh italijanskih dežel. Založnik poudarja, da gre za edini vodnik, ki so ga sestavili na podlagi obiskov v kleteh in zagotavlja natančen in ažuren pregled kvalitetnega vinogradništva v Italiji.