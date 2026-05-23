Kljub razmeram v letalstvu na Brniku kaže na dobro čartersko sezono

Turistične agencije tudi letos pripravljajo pestro ponudbo direktnih čarterskih letov z ljubljanskega letališča na počitniške destinacije. Zaradi krize na Bližnjem vzhodu so spomladi v agencijah zabeležili upad povpraševanja, vendar se je v zadnjih tednih zanimanje znova okrepilo. Na Brnik pa se vračajo tudi prekinjene redne linije.

O razmerah v letalstvu in pričakovanjih za poletno turistično sezono so predstavniki Fraporta Slovenija in turističnih agencij spregovorili ob včerajšnjem čarterskem poletu letalske družbe Trade Air iz Ljubljane na Santorini in Kreto. V nadaljevanju poletja bodo z ljubljanskega letališča poleg poletov na grške otoke na voljo tudi neposredni čarterski leti v Turčijo, Egipt, Tunizijo, Črno goro in Španijo, turistične agencije pa bodo do konca leta ponujale tudi odhode na druge destinacije.

Vodja letaliških storitev v Fraportu Slovenija Janez Krašnja je pojasnil, da na ljubljanskem letališču s čarterskimi leti letno ustvarijo med osem in deset odstotkov potniškega prometa, zato gre za zelo pomemben segment poslovanja. Tudi letos si obetajo zelo dobro čartersko sezono, in sicer skoraj v takšnem obsegu kot je bila lanska. Do konca leta v tem segmentu na Brniku pričakujejo približno 130.000 potnikov.

Krašnja je pri organizaciji čarterskih letov pohvalil medsebojno sodelovanje turističnih agencij, ki na ta način zagotavljajo bogato in široko ponudbo direktnih poletov na počitniške destinacije. Kot je povedal direktor Turistične agencije Palma Matej Knaus, vsako leto opravijo od 450 do 550 čarterskih poletov.

Letošnji program so agencije pripravile že pred enim letom. Kot je povedala Monica Žnuderl iz Turistične agencije Relax turizem, so ob objavi programa v novembru, decembru in januarju rezervacije potekale odlično. Potem se je zgodila vojna v Iranu, ki so ji sledile tudi težave z dvigom cen goriva.

Povpraševanje za sredozemske destinacije se tako v zadnjih nekaj tednih močno povečuje in trenutno večje kot v enakem obdobju lani. Kot je pojasnil Knaus, je prednost direktnega povezovanja z mediteranskimi destinacijami v konstantnosti in varnosti potovanj.

Žnuderl je dodala, da so najbolj priljubljeni grški otoki, Turčija, Španija in Egipt. »Veseli smo, da se stvari stabilizirajo in sedaj odvijajo tako, kot smo jih vajeni,« je izpostavila.

V luči podražitev goriva je pojasnila, da so vsi njihovi gostje, ki so rezervirali do konca februarja, imeli garancijo cene goriva, zato jim za gorivo ni bilo treba doplačati. »Sedaj pa moramo ravnati v skladu z dogajanjem na trgu, tako da so gostje deležni doplačila za gorivo,« je dejala.

Krašnja je pojasnil, da je cena goriva ključni element, ki ta hip kroji usodo letov v Evropi in širše. »Po naših informacijah so se cene kerozina povečale od 60 do 100 odstotkov, kar bistveno vpliva na ekonomiko letov, ampak trenutno tega mi v številkah še ne občutimo in srčno upam, da se bodo razmere uredile do te mere, da tudi do konca leta ne bomo beležili večjih izpadov,« je dejal.