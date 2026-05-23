Na primorski in štajerski avtocesti so dopoldne nastajale dolge kolone

Na cestah že od jutra nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti proti Kopru je bilo dopoldne najhuje na območju Unca. Zastoj je bil tam dolg okoli osem kilometrov, zjutraj pa je bil zaradi prometne nesreče dolg skoraj 20 kilometrov. Še huje je bilo na štajerski avtocesti proti Ljubljani, kjer je bila kolona pri Slovenski Bistrici dolga preko 14 kilometrov.

Na primorski avtocesti je bilo ob 12.15 največ gneče med Uncem in Postojno proti Kopru, za pot od Ljubljane proti Kopru je bilo treba računati okoli uro in 20 minut.

Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, ob tem pa še med Slovensko Bistrico sever in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Pot od Maribora do Ljubljane traja skoraj dve uri in 15 minut.

Prav tako so zastoji na regionalnih cestah Izola-Strunjan in Lesce-Bled.

Gneča na slovenskih cestah je zaradi praznika binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan, pričakovana. Promet je ob lepem vremenu dodatno povečan zaradi obiska turističnih in izletniških točk.