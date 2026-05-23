OGS in 3D vabilo na virtualni obisk svetišča na Tabru

Z najsodobnejšo tehnologijo SLAM, ki dronu omogoča izdelavo zemljevida neznanega okolja, je nastal digitalni dvojnik svetišča na Tabru in obzidja, ki ga obdaja. Dron je preletel območje in ga upodobil v 3D-obliki, tako da je nastala nova različica cerkve, posvečene Mariji Vnebovzeti, ki je sad dela operativne enote za daljinsko zaznavanje Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS).

Projekt so včeraj predstavili v dvorani repentabrskega občinskega sveta, kjer je županja Tanja Kosmina sprejela vodjo projekta Paola Paganinija, geologa Micheleja Potleco ter direktorja geološkega oddelka Fausta Ferracciolija. »Naš Tabor in njegovo obzidje sodita med najpomembnejše geotočke na Krasu, ki jih bo odslej mogoče spoznati tudi na daljavo. Dela so nam tehniki inštituta OGS opravili brezplačno. Končni, visokotehnološki izdelek pa bomo izkoristili tako za tehnične kot tudi za turistične potrebe oziroma za promocijo našega območja,« je poudarila županja.

Končni 3D izdelek bo dostopen preko povezave na občinski spletni strani. Novost bo tudi tistim, ki ne morejo od doma, invalidom in starejšim omogočila virtualni ogled notranjosti in zunanjosti ene najbolj slikovitih točk tržaškega Krasa.