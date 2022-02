Kmalu redni razpis za učno osebje

Redni razpis za zaposlitev učnega osebja za vrtce in osnovne šole s slovenskim učnim jezikom bo objavljen v kratkem, je direktorica Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino Daniela Beltrame zagotovila predstavnikom Sindikata slovenske šole (SSŠ). To naj bi se zgodilo v prihodnjih tednih: če bo vse šlo kot po maslu, mogoče že februarja, v nasprotnem primeru pa marca.

Na torkovem srečanju, ki se ga je poleg direktorice deželnega šolskega urada udeležil tudi vodja urada za slovenske šole Peter Černic, je Beltrame sporočila, da je bila tehnična težava za pisni del preverjanja, zaradi katere se je priprava razpisa zapletla – predvideno je bilo namreč preverjanje na daljavo, kot je veljalo za italijanske šole, kar pa v primeru slovenskih šol ni izvedljivo zaradi pomanjkanja ustrezne digitalne infrastrukture –, odpravljena, je včeraj potrdila poklicna predstavnica SSŠ Katja Pasarit. Pisna preizkušnja torej ne bo potekala na daljavo, pač pa ob fizični prisotnosti kandidatov.

Za rešitev omenjene težave sta si močno prizadevala tako direktorica Beltrame, ki se je obrnila na Rim, točneje na pristojne visoke uradnike na ministrstvu za šolstvo, kot vodja urada za šole s slovenskim učnim jezikom Peter Černic, je povedala Katja Pasarit, ki je še ocenila, da je bilo torkovo srečanje sproščeno in konstruktivno. »Tako na deželni ravni kot tudi v Rimu so se namreč strinjali, da mora do razpisa za zaposlitev učnega osebja za slovenske šole priti čim prej,« je dejala.

Pogoji za prijavo na razpis bodo običajni oz. enaki tistim, ki so veljali za prijavo na sorodni decembrski razpis za italijanske šole. Po objavi razpisa bo 30 dni časa za prijave, te bodo zbirali elektronsko oz. preko varne elektronske pošte (PEC). Kandidate, ki bodo uspešno prestali pisno preverjanje, bo zatem čakalo ustno preverjanje.