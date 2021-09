Kmečka zveza pozitivno o širitvi zaščite terana na italijansko stran Krasa

Slovenija ne bo nasprotovala temu, da se njena zaščita poimenovanja vinske sorte teran razširi tudi na italijansko stran Krasa, kjer prav tako pridelujejo teran. Novica je odmevala na seji glavnega sveta Kmečke zveze, ki je pretekli torek, 14. septembra, zasedal po spletu. V KZ so z zadovoljstvom sprejeli to novico, pri čemer poudarjajo, da je bila glavni akter pri prizadevanjih za čezmejno zaščito terana prav omenjena stanovska organizacija slovenskih kmetovalcev v Italiji. Prav tako se poudarja, da bo čezmejna zaščita urejena po pravilih, ki jih določa Slovenija, ki bo tako razširila svojo zaščito proizvoda tudi na tisto območje v Italiji, kjer se proizvaja teran.

Čezmejna zaščita terana je bila sicer le ena od tematik, o katerih se je razpravljalo na torkovem zasedanju glavnega sveta KZ, kjer so se udeleženci med drugim seznanili tudi z novico, da deželna uprava Furlanije - Julijske krajine pripravlja osnutek za spremembo zakona št. 42 iz leta 1996, ki se nanaša na parke in rezervate. KZ se je močno upirala parkom in rezervatom v tržaški pokrajini, ker ni bilo jasno, kdo bo to upravljal in katere naj bi bile protivrednosti, pravi tajnik Edi Bukavec, ki poudarja, da je stališče organizacije, da mora določeno ozemlje upravljati skupnost, ki tam živi, ob ohranitvi okolja pa je treba misliti tudi na razvoj. S predlaganimi spremembami pa bi si Dežela preko svoje službe za biotsko raznovrstnost prisvojila vse pristojnosti glede upravljanja ozemlja, kar pomeni, da bi teritorij upravljali njeni uradi in funkcionarji. To je za KZ nedopustno in tudi v nasprotju z zaščitnim zakonom za Slovence v Italiji št. 38/2001, zato je celotna slovenska narodna skupnost poklicana, da se izreče. KZ je o tem že seznanila krovni organizaciji in druge ustanove naše skupnosti.