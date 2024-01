Ko so ga vprašali, če je antifašist, se je La Russa obrnil in odšel

Na vprašanje, ali se počuti antifašista, ni zmogel – ali ni želel – odgovoriti. Predsednik senata Ignazio La Russa je včeraj z dosmrtno senatorko Liliano Segre, ki je preživela holokavst, obiskal milanski spominski center holokavsta. Ko so La Russo, čigar naklonjenost do fašizma ni nobena skrivnost, ob odhodu iz muzeja novinarji vprašali, če se na ta dan počuti vsaj malo antifašista, je predsednik senata odvrnil »lep dan vsem«, se obrnil in kratkomalo odšel. Ko je odhajal, so novinarji za njim vzklikali, naj odgovori na vprašanje, nakar je čez ramo nejevoljno repliciral – »ne razvrednotimo tega obiska s temi stvarmi«.

