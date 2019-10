Ko so uvedli preiskavo po smrti Stefana Cucchija

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o začetku preiskave v zvezi z nasilno smrtjo Stefana Cucchija. Članek je bil objavljen v soboto, 31. oktobra 2009.

RIM - V Italiji je izbruhnila polemika v zvezi s pretresljivo smrtjo Stefana Cucchija. 31-letnega Rimljana so 15. oktobra ponoči aretirali karabinjerji, ker je imel 20 gramov hašiša. Teden pozneje, 22. oktobra, je v nejasnih okoliščinah umrl. Zaradi hudih poškodb - zloma čeljusti in trtice ter dvojnega zloma hrbtenice - so ga prepeljali v bolnišnico, a je bilo prepozno. Družina se je tako znašla brez svojega Stefana, ne da bi jo kdo pravočasno obvestil, da se mlad moški bori za življenje. V mrtvašnici so si starši ogledali sinovo razdejano truplo.

Družina Cucchi trdi, da je nekdo, najbrž karabinjerji, Stefana pretepel do smrti. Starši so dali objaviti srhljive fotografije, na katerih sta Cucchijev potolčen obraz in zlomljena hrbtenica. Pazniki zapora Regina Coeli trdijo, da je bil 31-letnik ob prihodu v zapor že poškodovan.

Pred tem je eno noč preživel v vojašnici karabinjerjev. Zdravnik zapora Regina Coeli je izjavil, da je 31-letnik zatrdil, da je padel po stopnicah ter zavrnil selitev v bolnišnico. Pravosodni minister Angelino Alfano je pozval preiskovalce, naj čim prej razčistijo dogodek in državni tožilec Vincenzo Barba je včeraj uvedel preiskavo zaradi suma nenamernega uboja (kazenski zakonik predvideva za to kaznivo dejanje od 10 do 18 let zapora), zaenkrat proti neznanim osebam. Ta odločitev je razočarala odvetnika družine Cucchi, ki je opozoril, da »ljudje, ki so bili v stiku z žrtvijo, niso neznani. Od teh ljudi pričakujem pojasnila«.

Obrambni minister Ignazio La Russa je dejal, da ne ve, kaj se je točno zgodilo, kljub temu pa je trdno prepričan, da so karabinjerji ravnali pravilno. Razložil pa je, da sta v tem primeru pristojni pravosodno in notranje ministrstvo. Dogodek je medtem zedinil različne politične sile. Finijeva fundacija Farefuturo je na internetu zahtevala takojšnje razčiščenje zadeve, ker »se demokratična država ne sme skrivati za molkom birokratskega aparata«. Na podobni valovni dolžini sta tajnik Demokratske stranke Pier Luigi Bersani in glasnik Ljudstva svobode, komunistični stranki SKP in SIK zahtevata poseg predsednika republike. Vodja Italije vrednot Antonio Di Pietro je dejal, da dogodka ni mogoče prikrivati, saj so znaki nasilja očitni.

V medijih se medtem pojavljajo primerjave s podobnim primerom iz leta 2005. Tedaj je v Ferrari med policijsko kontrolo umrl 18-letni Federico Aldrovandi. Njegova družina je štiri leta iskala resnico in naposled so štiri policiste po 32 sodnih obravnavah obsodili zaradi nenamernega uboja, ker so Aldrovandija tepli in dušili. Združenje Antigone opozarja, da so nasilje, mučenja in samomori v italijanskih zaporih prepogosti.