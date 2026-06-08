Ko volka ni, šakali plešejo

Zlatih šakalov je tudi v naših krajih vse več, kot potrjuje dejstvo, da jih je v večernih urah ponekod mogoče tudi slišati, kot potrjuje pesem Šakal priljubljenega doberdobskega benda Blek Panters. Tudi zaradi tega je ta živalska vrsta postala zanimiva za znanstvenike, ki so ugotovili, da je bilo za širjenje zlatega šakala po Evropi ključno iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju. Študijo so vodili znanstveniki iz Slovenije in Francije, sodelovalo pa je tudi več institucij iz Italije, med katerimi sta Furlanijo-Julijsko krajino zastopala furlanski prirodoslovni muzej iz Vidma in raziskovalna skupina Therion iz Gorice.

Raziskovalci iz 13 evropskih držav so pod vodstvom znanstvenikov iz Slovenije in Francije proučevali širjenje zlatega šakala po Evropi, je sporočil vodilni avtor raziskave Miha Krofel z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Strokovnjaki so doslej predpostavljali več možnih vzrokov za to širjenje, na primer segrevanje podnebja, spremembe v rabi prostora in pomanjkanje večjih plenilcev. Med slednjimi se je najpogosteje omenjalo volkove, ki lahko izpodrinejo in tudi uplenijo šakale.

Volk je bil po navedbah raziskovalcev nekoč razširjen po vsej Evropi, vključno s celotno Slovenijo, medtem ko so bili šakali tisočletja omejeni na nekaj obalnih območij na jugovzhodnem robu celine, je poročala Slovenska tiskovna agencija. Vendar se je razmerje začelo spreminjati v 19. in 20. stoletju, ko so ljudje začeli intenzivno iztrebljati volkove.

Nova evropska raziskava, objavljena v reviji Nature Ecology & Evolution, temelji na terenskih podatkih, ki so jih raziskovalci med letoma 2001 in 2017 zbrali na skoraj 9000 lokacijah po Srednji in Jugovzhodni Evropi, tudi v Sloveniji in Italiji, s pomočjo izzivanja oglašanja šakalov, metode, pri kateri predvajajo posnetke oglašanja šakalov in nato poslušajo, ali se živali odzovejo nazaj.

Rezultati kažejo, da šakali zbirajo območja z manj snežne odeje, zmerno pokritostjo z gozdom ter v bližini vodnih teles in mokrišč. Še večji vpliv pa imajo volkovi, ki so se izkazali za najpomembnejši dejavnik, ki določa verjetnost prisotnosti šakalov.