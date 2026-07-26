Slovenija znižuje dajatve, Italija še razmišlja

Po novi zaostritvi vojne ZDA proti Iranu so se cene pogonskih goriv po vsej Evropi močno zvišale. Po podatkih Evropske komisije je 20. julija povprečna cena 95-oktanskega bencina v EU znašala približno 1,91 evra za liter, dizla pa 1,93 evra. Slovenija je še pod povprečjem, Italija pa je pri bencinu blizu evropske ravni, pri dizlu pa občutno nad njo. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa, je v Milanu liter bencina na eni od črpalk v Ulici Correggio v soboto stal 2,635 evra, na številnih drugih pa je presegel dva evra. Po podatkih združenja Codacons, je liter dizla na avtocesti A21 med Torinom in Piacenzo stal 2,769 evra, bencin pa 2,589 evra. Raziskovalni urad združenja obrtnikov in malih podjetnikov CGIA iz Mester ocenjuje, da jih bodo letos elektrika, plin in pogonska goriva stala skoraj 29 milijard evrov več kot leta 2025.

Italijanska premierka Giorgia Meloni in gospodarski minister Giancarlo Giorgetti preučujeta aktiviranje tako imenovanih prilagodljivih trošarin, ko bi država del dodatnih prihodkov od DDV zaradi dražje nafte uporabila za znižanje fiksne trošarine.

Slovenska vlada pa je sklenila da do 28. septembra za bencin, dizel in kurilno olje ne bo treba plačevati prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za izpuste ogljikovega dioksida. To ne pomeni nujno, da bodo cene na črpalkah padle za celoten navedeni znesek. Ukrep znižuje namreč davčni del na novo izračunane cene, medtem ko se lahko nabavne cene še naprej zvišujejo.