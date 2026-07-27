Smrtna nesreča na avtocesti A4

Na avtocesti A4 je na odseku med Portogruarom in San Stinom proti Benetkam danes malo pod 7.30 tovornjak trčil v tovornjak s priklopnikom, ki je vozil pred njim. Trčenje je bilo silovito, voznik tovornjaka je zaradi posledic hudih poškodb na mestu izgubil življenje.

Ko se je pripetila nesreča, je bil promet močno upočasnjen, na kar so opozarjali elektronski panoji.

Na kraju so bili reševalci službe za nujno medicinsko pomoč, gasilci, policisti in osebje družbe Autovie Alto Adriatico. Odsek so nekaj zaprli in vozila preusmerjali na avtocesto A28. Ob 10. uri je bil spet prevozen, nastajali pa so zastoji.