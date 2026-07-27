V Trstu sinoči naliv povzročal hude težave

Močna nevihta z nalivom je sinoči v Trstu povzročala hude težave. Najmočnejše padavine so trajale kake pol ure, v tem času pa je na Tržaškem padlo, odvisno od kraja, od 20 do 40 litrov dežja na kvadratni meter. V Ulici Scoglio na vogalu z Ulico Giulia se je zrušil velik kamniti zid, pri čemer je usad prekril in poškodoval tri parkirane avtomobile. En večji kamen se je zvalil na vozeči avtomobil in ga poškodoval. V Miramarskem drevoredu je padlo drevo. Več ulic je bilo poplavljenih in so se spremenile v reke, med drugim Ulica Giulia in Ulica Revoltella. Iz mnogih jaškov je uhajala deroča voda. Stanje se je umirjalo po 21.30. Samo v večernih urah so gasilci opravili okrog petdeset intervencij.