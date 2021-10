Koči na Višarjah podarili prvega od treh defibrilatorjev

Takojšnja ustrezna pomoč lahko človeku reši življenje. Tega se dobro zavedajo tudi pri Zadružni kraški banki Trst Gorica, ki s sorodnima zadružnima bankama Friulovest in Primacassa (vse so članice skupine Cassa Centrale) vodi triletni projekt Skupnost in gore na varnem: do konca jeseni nameravajo podariti gorskim kočam v deželi 18 kompletov za prvo pomoč.

Upravni odbor ZKB TS GO je določil, da bo letos podaril tri defibrilatorje. Prvega so v prejšnjih dneh izročili koči na Višarjah - Locanda al convento, ki jo upravlja trbiški Slovenec Jure Preschern. Predsednik Adriano Kovačič je s poddirektorjem Deanom Rebecchijem, ob prisotnosti predsednika banke Primacassa dr. Giuseppeja Graffi-Brunora in predstavnikov lokalne gorske reševalne službe, podaril nahrbtnik, v katerem so defibrilator (Dae), komplet za zaustavitev krvavitev ter komplet injekcij adrenalina. Kovačič je izpostavil, da sta v sklopu projekta predvidena tudi brezplačni tečaj uporabe defibirilatorja in redno letno vzdrževanje aparature. Upravitelj koče Jure Preschern se je banki zahvalil in povedal, da na Višarje zahajajo številni romarji, turisti in gostje, bodisi poleti kot pozimi, zato je dar zelo dragocen in potreben.

ZKB TS GO bo dobrodelno akcijo nadaljevala v kratkem, ko bo defibrilator izročila še koči na Matajurju (Dom na Matajure), ki jo upravlja Planinska družina Benečije, in koči Premuda v dolini Glinščice, ki med drugim velja za kočo na najnižji nadmorski višini v Italiji (82 m).