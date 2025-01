Kokain skrival za zračnimi rešetkami, denar pa v otroških plenicah

Finančni policisti iz Pordenona so ovadili 35-letnega državljana Albanije zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil in zaradi nezakonitega vstopa in prebivanja v Italiji.

Ustavili so ga med rednimi kontrolami prometa za volanom avtomobila, čigar lastnik je državljan Romunije. Med preiskavo so v avtomobilu za zračno rešetko v plastični embalaži za čokoladna jajčka odkrili sedem odmerkov kokaina za skupnih deset gramov ter 2000 evrov v gotovini. Odločili so se za preiskavo na njegovem domu, in sicer na območju občine Oderzo, kjer prebiva z bratom, svakinjo ter dveletno nečakinjo. Tam so v zabojniku za smeti med nečakinjimi obrabljenimi plenicami odkrili štiri otroške plenice, v katerih je bil denar. Ugotovili so, da gre za okrog 20.000 evrov, za katere domnevajo, da gre za izkupiček prodaje droge.