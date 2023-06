Kolesar med vožnjo po nasprotni strani ceste čelno trčil v avtomobil

Koprski policisti so včeraj ob 17.57 bili obveščeni o hujši prometni nesreči, ki se je pripetila na cesti od Klanca pri Kozini proti Petrinjam. Trčila sta kolesar in avtomobil, pri čemer je bil kolesar huje poškodovan.

Policisti so ugotovili, da je 64-letni kolesar, državljan Velike Britanije, zadnji iz skupine kolesarjev, na cesti, kjer ni označenih prometnih pasov, zapustil desno stran vozišča in zapeljal na nasprotno stran ter vozil v napačno smer. Tedaj je po svoji strani pravilno pripeljala voznica avtomobila, 47-letna domačinka, in je bilo trčenje neizbežno. Voznik kolesa je trčil v sprednji del osebnega avtomobila, pri čemer ga je odbilo na pokrov motorja in nato še na vozišče. Reševalci so ga prepeljali v Splošno bolnico Izola. Zanj sledi hitri postopek, so sporočili policisti.