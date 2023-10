Koprski policisti so včeraj posredovali pri Žusterni

Koprski policisti so včeraj ob 11. uri posredovali pri Žusterni, kjer sta padla kolesarja. Ugotovili so, da je kolesar zapeljal v cestni znak in padel, nato pa je vanj trčila kolesarka, ki je vozila za njim. Oba so lažje poškodovana odpepljali v SB Izola. Izdali so jima tudi plačilni nalog, kolesarju zaradi vožnje preblizu desnemu robu cestišča ter vožnje pod vplivom alkohola (0,34 mg/l), kolesarki pa zaradi prekatke varnostne razdalje.