Koliko Slovencev v deželnem svetu?

V nedeljo, 2. in v ponedeljek, 3. aprila bodo deželne volitve. Na vseh dosedanjih volitvah (skupaj jih je bilo dvanajst) so bili Slovenci izvoljeni v deželni svet Furlanije Julijske krajine; edini odbornik slovenske narodnosti je bil socialist Dario Tersar, ki je junija leta 2002 prezgodaj preminil v prometni nesreči. Slovenski deželni svetniki so bili v večinskih koalicijah in opoziciji, izvoljeni so bili z različnimi volilnimi pravili. Glavnina Slovencev je bila izvoljenih v tržaškem volilnem okrožju, v nekaterih zakonodajnih dobah je bila zastopana goriška pokrajina, v deželnem parlamentu so bili tudi politiki iz Beneške Slovenije.

Jože Jarc, Karel Šiškovič in Jože Skerk so bili prvi deželni svetniki slovenske narodnosti. Novoustanovljeni parlament FJK je prvič zasedal v Trstu 26. maja 1964, prva zakonodajna doba je trajala štiri leta. Šiškovič in Jarc sta bila izvoljena na listi KPI, Skerk je bil kandidat Slovenske skupnosti. Vsi trije so bili svetniki le en mandat.

V času deželne vlade Riccarda Illyja (2003-2008) je v parlamentu FJK sedelo rekordno število petih Slovencev. Mirko Špacapan (SSk), ki je prezgodaj umrl pred iztekom mandata, in Tamara Blažina sta bila izvoljena na Illyjevi predsedniški listi, neposredno s preferencami so bili izvoljeni demokrat Igor Dolenc ter komunista Bruna Zorzini in Igor Kocijančič.