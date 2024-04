Partizani »posiljevalci in morilci«

Na predvečer praznika osvoboditve so neznanci v Forte Bravetta v zahodnem delu Rima oskrunili spomenik 68 partizanom in antifašistom, ki so jih tam med septembrom 1943 in junijem 1944 po nalogu posebnega fašističnega sodišča ustrelili italijanski vojaki. Poškodovali so tudi slavolok, ki stoji na bližnjem trgu.

Nekdanja rimska utrdba, danes spominski park, posvečen žrtvam nacifašizma, je povezan tudi z zgodovino naših krajev, saj so v njem 26. junija 1942 ustrelili devet slovenskih partizanov, ki so bili zajeti v bitki na Nanosu 18. aprila istega leta. Nanje spominja tudi spominska plošča na rimskem pokopališču Flaminio, ki jo je postavila Civilna iniciativa za Primorsko pod pokroviteljstvom VZPI-ANPI in slovenskega veleposlaništva v Rimu.

18. 4. 1942 je bil oblačen, deževen in meglen dan. Na Nanosu je bila z vseh strani obkoljena skupina partizanov v treh enotah, ki so jim poveljevali Mile Špacapan - Igor, Martin Greif - Rudi in Janko Premrl - Vojko. Majhno število partizanov, vsega skupaj 54, se je junaško upiralo številčno neprimerno močnejšim italijanskim silam. Boj na Nanosu je trajal ves dan. Janko Premrl - Vojko, ki je te kraje dobro poznal, se je s svojo enoto uspešno prebil iz obroča na zbirno mesto, ki je bilo določeno pod Sinjim vrhom v bližini vasi Otlica nad Ajdovščino na obrobju Trnovskega gozda. Ostali partizani so se prebijali v manjših skupinah.

V spopadu je padlo deset partizanov, enajst so jih zajeli in odpeljali v zapore. Posebno sodišče v Rimu je devet izmed njih obsodilo na smrt in 26. 6. 1942 je bila usmrtitev izvršena v Forte Bravetta.