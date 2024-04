Na primorski avtocesti zgoščen promet in zastoji

Na primorski avtocesti že od jutra nastajajo zastoji. Potovalni čas na avtocesti med Koprom in Ljubljano je zjutraj znašal okoli dve uri, je objavil Prometno-informacijski center. Na avtocesti je bilo veliko število tovornjakov, zastoj tovornih vozil je tudi na vipavski hitri cesti med Vipavo in razcepom Nanos proti Razdrtem. Malo pred 15. uro je potovalni čas med Koprom in Ljubljano znašal okoli eno uro in pol.

V Italiji je danes praznik, zaradi česar beležijo več prometa iz smeri Italije proti notranjosti države, so že zjutraj zapisali na facebook strani Prometno-informacijskega centra. Na primorski avtocesti in vipavski hitri cesti že vse dopoldne nastajajo daljši zastoji, zaradi česar se je potovalni čas občutno podaljšal.

Povečan promet in daljši potovalni čas pa lahko pričakujemo tudi v predprazničnih dneh, pa tudi prvega maja, ki je dela prost dan v številnih evropskih državah, še piše na spletni strani Prometno-informacijskega centra.