Kolumbijski predsednik želi odpreti meje z Venezuelo

Zmagovalec kolumbijskih predsedniških volitev Gustavo Petro je danes navezal stik z venezuelskim predsednikom Nicolasom Madurom, s katerim se želi dogovoriti o ponovnem odprtju meje med državama, ki je zaprta zadnjih sedem let. Odprtje 2219 kilometrov dolge meje je bila ena izmed Petrovih obljub v predvolilni kampanji.»Bil sem v stiku z venezuelsko vlado, da bi odprli meje in ponovno vzpostavili polno uveljavljanje človekovih pravic na meji,« je dejal levičarski politik in nekdanji župan Bogote, ki je v nedeljo s tesno večino slavil na predsedniških volitvah.

Petro sicer ni navedel podrobnosti pogovorov, je pa dejal, da se je pogovarjal z Madurom, s katerim si deli politične simpatije, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Meja med Kolumbijo in Venezuelo je bila po ukazu venezuelskega predsednika za avtomobilski promet zaprta leta 2015. Takrat je Maduro iz obmejne regije tudi izgnal na tisoče Kolumbijcev.

Caracas je kasneje prekinil diplomatske odnose z Bogoto, potem ko je kolumbijski predsednik v odhajanju Ivan Duque voditelja venezuelske opozicije Juana Guaidoja priznal za začasnega predsednika Venezuele.

V zadnjih letih je zaradi gospodarske krize v Venezueli, ki jo še vedno pestijo hiperinflacija in revščina, skoraj dva milijona ljudi prečkalo venezuelsko-kolumbijsko mejo in si zatočišče poiskalo v Kolumbiji, kjer jim je Duquejeva vlada dodelila začasno zaščito, še navaja EFE.