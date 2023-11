Komisija brez formalnega mnenja, a proti krčenju ravnateljstev

Deželna komisija za slovenske šole ne more izdati mnenja o medresorski uredbi ministrov za izobraževanje in finance, Giuseppeja Valditare in Giancarla Giorgettija, ki med drugim določa tudi krčenje števila slovenskih ravnateljstev v prihodnjih letih s trenutnih 14 na enajst. Hkrati pa nasprotuje morebitnemu ukinjanju, poenotenju ali združevanju slovenskih šol. To izhaja iz soglasno sprejetega sklepa na seji komisije, ki je potekala v torek, 14. novembra, v Trstu.

Komisija, ki ji predseduje vodja Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino Igor Giacomini in katere mnenje je po zakonu zavezujoče, ni mogla izdati mnenja o ukrepih, ki jih vsebuje medministrska uredba, zaradi pomanjkanja dodatne dokumentacije in posledično vsebine. Uredba je namreč državni predpis, ki določa referenčne parametre za posamezne dežele za namene priprave deželnih načrtov preureditve šolskih mrež, ki pa ostajajo v pristojnosti dežel. Pri tem se sklicuje na več sodb ustavnega sodišča in uredb predsednika republike ter drugih aktov, ki to potrjujejo.

Hkrati pa komisija izraža svoje nasprotovanje morebitnemu ukinjanju, poenotenju ali združevanju šolskih avtonomij s slovenskim učnim jezikom, saj gre za šolsko mrežo, ki je zgodovinsko zakoreninjena na tem ozemlju ter zaščitena z mednarodnimi sporazumi in je bistvena za obstoj in razvoj slovenske manjšine kot celote. Sklep komisije bo zdaj romal do generalne direktorice Deželnega šolskega urada za FJK za nadaljne ukrepe, ki so v njeni pristojnosti.