Komu bi vi dali Nobelovo?

Prihodnji teden bodo razglasili letošnje dobitnike Nobelovih nagrad. Več Slovencev v Italiji smo vprašali, komu privoščijo vpis v zlato knjigo.

Svoje želje za področja književnosti, miru, kemije, medicine in ekonomije so nam zaupali zgodovinar Jože Pirjevec, prevajalka Darja Betocchi, predsednik Slovenskega dobrodelnega društva in nekdanji odgovorni urednik slovenskih informativnih oddaj RAI Ivo Jevnikar, profesorica na znanstvenem liceju v Gorici Dania Bregant, kolumnista Igor Pison in Aleš Doktorič, novinar Novega Matajurja Antonio Banchig, predsednik upravnega sveta Zadružne kraške banke Trst-Gorica Adriano Kovačič, tržaški ekonomist Igor Guardiancich, finančnik v Londonu Ivan Kralj in specializantka anestezije Darja Kodrič.