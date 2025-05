Konec tedna bo zadišalo po poletju

Nekoliko bolj vlažen in hladnejši zrak, ki se zadržuje onstran Alp, bo proti nam občasno pronical do četrtka. Nato se bo nad Sredozemljem okrepil višinski greben s toplejšim subtropskim zrakom, ki bo segel do držav osrednje Evrope in nam bo zagotovil večjo stanovitnost. Zlasti od petka bo iz dneva v dan topleje in bo ponekod že zadišalo po poletju.

Danes in jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno. Zlasti v goratih predelih se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo spuščale do nižin in obrobno lahko ponekod tudi do morja.

V četrtek bo ozračje že nekoliko bolj umirjeno in bodo krajevne popoldanske plohe in nevihte manj pogoste in verjetne.

Od petka do vključno nedelje bo pod vplivom višinskega grebena s subtropskim zrakom sončno in toplo. Povečini bo pretežno jasno, le v gorah lahko zlasti v popoldanskih urah zmerno oblačno. Možnost za nastajanje morebitnih krajevnih ploh ali neviht se bo zmanjšala.

Najvišje dnevne temperature bodo od sobote na Goriškem do okrog 28 ali 29 stopinj Celzija, poletno toplo bo. Ob morju bo pihal morski veter in bo kakšna stopinja Celzija manj. Postopno toplejše bodo tudi noči.